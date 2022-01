Covid, Nisini attacca: “In Toscana situazione fuori controllo”

“In Toscana la situazione è drammatica. Il caos burocratico relativo alle certificazioni covid è fuori controllo” . Così la senatrice della Lega e sottosegretario al Ministero del Lavoro Tiziana Nisini. “Dai cittadini guariti che da fine anno attendono la riattivazione del green pass, a positivi che hanno invece il green pass ancora attivo; a fronte delle nuove normative nazionali rischiamo che anche sul posto di lavoro i toscani debbano pagare sulla propria pelle il caos regionale-aggiunge- . Sul tracciamento poi il sistema è andato completamente in tilt: ci sono cittadini che si trovano nel tracciamento pur essendo stati sempre negativi, altri che si ritrovano la cittadinanza cinese. La Giunta regionale non ha saputo, nei mesi estivi, prepararsi a fronteggiare il ritorno del virus con la stagione invernale e ad oggi siamo una delle regioni italiane più in affanno. Un vero disastro”, conclude .