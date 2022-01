Covid: le modifiche ai servizi di Autolinee Toscane per domani

A Siena sono assenti, causa malattie-infortuni-covid, 39 autisti di Autolinee Toscane. L’azienda “sta continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, rimodulando la programmazione del servizio e dando priorità alle corse scolastiche e dei pendolari, chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari. Resta inteso che il programma che presentiamo può, purtroppo, subire ancora modifiche e riduzioni se si verificheranno altre assenze di autisti o altri problemi durante la giornata”, si legge in un comunicato. “Se riusciamo a garantire il servizio attuale, pur con queste difficoltà – spiega il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli – è grazie ai nostri dipendenti che, dagli autisti alla manutenzione passando all’organizzazione, stanno dando il massimo in questi giorni complicati. Li vogliamo ringraziare”.

Di seguito l’elenco delle criticità previste in provincia nella giornata di domani.

SIENA- SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

Rimarranno scoperte le seguenti corse:

Linea S51 Piazza del mercato – Coroncina dalle ore 14:30 alle 14:41

Linea S54 Coroncina – Piazza Indipendenza dalle ore 14:42 alle ore 15:17

Linea S3 Via Tozzi – Porta Tufi dalle ore 18:02 alle ore 18:30

Linea S3 Porta Tufi – Due Ponti dalle ore 18:35 alle ore 19:19

Linea S3 Due Ponti – Porta Tufi dalle ore 19:40 alle ore 20:33

Linea 114 Montalcino – Buonconvento dalle ore 06:50 alle ore 07:10

Linea 114 Buonconvento – Montalcino dalle ore 07:10 alle ore 08:00

Linea 114 Terminal Pescaia – Buonconvento dalle ore 13:40 alle ore 15:30

Linea 114 Buonconvento – Montalcino dalle ore 14:35 alle ore 15:30

Linea 129 Tavarnelle – Colle Liceo dalle ore 07:15 alle ore 08:00

Linea 305 P.zza Mazzini – Staggia – P.zza Mazzini dalle ore 08:35 alle ore 10:35

Linea 135 Via Mille Liceo – P.zza Mazzini dalle ore 12:30 alle ore 13:00

Linea 129 Colle Liceo – Tavarnelle dalle ore 13:30 alle ore 14:00