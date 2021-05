Covid, l’accusa di Scaramelli: “Su anticorpi monoclonali Domenico Arcuri ha perso tempo”

Il progetto degli anticorpi monoclonali di Tls “era pronto a novembre. Ciò che dispiace è che a dicembre, gennaio febbraio e marzo si sia perso tempo. L’allora commissario straordinario Domenico Arcuri ha perso tempo”. Stefano Scaramelli, Capogruppo di Italia Viva e Vice presidente del Consiglio regionale punta il dito contro l’ex-commissario straordinario per l’emergenza covid per i tempi di produzione dei farmaci anti-Sars-cov2 di Toscana Life Sciences. Per i sieri, nelle ultime settimane, c’è stato un susseguirsi di annunci che indicavano degli slittamenti per l’inizio della produzione. Adesso dovrebbe essere di massimo due mesi l’attesa prima di avere gli anticorpi disponibili. “Manca ancora tanto però ora ci siamo. La fase uno sta terminando e sono sicuro che la fase due andrà bene”, dice ancora Scaramelli. Il membro di Italia Viva poi è anche intervenuto sull’argomento della commissione speciale toscana “per il supporto, il monitoraggio e controllo della campagna vaccinale” contro il coronavirus. La struttura, di cui Scaramelli fa parte, si insedierà domani. “Ho voluto fare parte della commissione ed ho ricevuto endorsement per fare il presidente-aggiunge-. Solamente con l’annuncio di questa commissione c’è stato un cambio di passo nella campagna vaccinale toscana: sono arrivati hub aggiuntivi, esercito e protezione civile, ed una metodologia nuova”.