Sono 2 i nuovi positivi al covid in provincia di Siena( 1 a Siena e 1 a Poggibonsi) per i quali sono stati effettuati 289 tamponi (tasso allo 0,7%). L’Asl ha in carico 110 positivi nel nostro territorio – 89 a domicilio -, 198 cittadini sono invece in isolamento domiciliare. Sono 8 le guarigioni odierne.