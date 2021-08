Covid, in Toscana tasso dei positivi al 7,6%, 12 nuovi casi di Delta in provincia di Siena

Scendono i nuovi casi di covid in Toscana, ma il dato è dovuto al numero più basso di tamponi processati nel weekend. Se i positivi odierni, registrati dalla Regione, sono 492, oltre 173 in meno rispetto al precedente bollettino, il tasso di positività è schizzato al 7,6% – addirittura al 15,6% sulle prime diagnosi-.

La corsa del coronavirus in Toscana è favorita dalla diffusione della variante Delta. Nell’ultimo report dell’Asl sud est, che prende in esame i casi sequenziati dal 6 al 9 agosto, si legge che l’ex-indiana ha contagiato 12 persone in provincia di Siena – 73 i contagiati nell’Area Vasta-. “Nel territorio della Usl Toscana sud est risultano inoltre 12 casi di varianti covid ancora in fase di sequenziamento per valutarne lo specifico tipo”, precisa l’azienda sanitaria nel report.

Il virus quindi non demorde, nonostante le alte temperature e la campagna vaccinale, e preoccupano anche i dati che arrivano dagli ospedali della Toscana dove i aumentano sia i ricoverati – 283, + 25 in un giorno- e le terapie intensive – 30, + 7 in un giorno-. Bassa l’età media dei nuovi positivi: 36 anni.

Alle Scotte la situazione non cambia: nelle ultime 24 ore il policlinico non ha registrato variazioni ed il numero di degenti ospitati è di 20, di cui 2 in terapia intensiva, 11 nel setting di media intensità, 5 in degenza ordinaria e 2 nel reparto covid pediatrico. Otto dei pazienti ospiti alle Scotte provengono dalla zona socio sanitaria della Senese, 7 dall’Alta Valdelsa, 3 dalla Valdichiana senese, 1 dalla provincia di Grosseto, 1 dalla Valdorcia. L’Aou senese ha infine comunicato il dato sulle vaccinazioni eseguite, l’ospedale ha toccato quota 76789 di cui:10520 prime dosi per i sanitari; 10217 seconde dosi per i sanitari; 29269 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana; 26783 seconde dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana