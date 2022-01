Covid, in Toscana stop agli sms, ecco come funzionerà l’autotracciamento sul portale

Stop agli sms ai positivi toscani non ancora tracciati, la Regione ha introdotto un nuovo sistema di autotracciamento. Ecco come funzionerà: il tracciamento e le indicazioni sullo stato di salute dei nuovi positivi al Covid passerà per il portale dei referti, il fascicolo sanitario elettronico e, dai prossimi giorni, anche dall’app Toscana Salute. Dopo aver consultato uno di questi portali per avere il risultato del tampone, il cittadino toscano positivo potrà procedere in modo autonomo al tracciamento. Dovrà rispondere ad alcune domande: dove è in isolamento, da quanto, e se ha sintomi. Terminato il questionario si apre una pagina in cui si spiega che i dati raccolti serviranno per aprire la pratica dell’isolamento e quali sono le istruzioni per i passi successivi. Le informazione, si precisa dalla Regione, arriveranno anche via mail. Al momento, invece, il portale non chiede ai nuovi positivi i dati degli eventuali contatti stretti. Questa nuova modalità, si spiega dalla Regione Toscana, va a sostituire l’invio degli sms partito nei giorni scorsi. Secondo quanto si apprende dalle Regione dei circa 89mila sms da inviare ne sono stati mandati circa 78mila perché le Asl o i laboratori privati, in molti casi, non hanno i contatti telefonici dei pazienti o sono risultati sbagliati. Tra coloro che hanno ricevuto l’sms il 55% dei positivi non ha risposto. “Alle 16 abbiamo messo online il questionario di autovalutazione per i nuovi positivi – ha detto Andrea Belardinelli, direttore del settore sanità digitale della Regione Toscana – e già oltre quattromila persone lo hanno compilato in modo autonomo indicando i sintomi, la data del loro inizio e il luogo di isolamento”.