Covid, in Toscana record di nuovi casi: sono 3337, con l’indice al 6,4%

Il 24 dicembre del 2021 sarà anche ricordato come il giorno in cui la Toscana ha registrato il nuovo record di contagi giornalieri da coronavirus: oggi il bollettino regionale registra 3337 nuovi casi, quasi 600 in più degli oltre 2700 registrati a novembre del 2020. Sono 18985 i tamponi molecolari eseguiti e 33110 i test rapidi, con un indice di contagio che è del 6,4%. Sono invece 17582 i soggetti testati oggi, di cui il 19% è risultato positivo. Gli attualmente positivi crescono di oltre il 12% : 24354. Crescono anche ricoveri e terapie intensivi: i primi sono oggi 484 (31 in più rispetto a ieri), di cui 69 in terapia intensiva (3 in più)