Covid, in Toscana due settimane di ‘Vaccino day’ per chi ha più di 40 anni

“Chi ancora non si è vaccinato con la prima dose anti Covid potrà farlo recandosi nei prossimi giorni, senza prenotazione, in una serie di hub individuati dalle Asl e ricevere così la prima iniezione. Il vaccino utilizzato sarà, per tutti, l’AstraZeneca”, è l’opportunità che la Regione Toscana dà a tutte le fasce d’età fino ad oggi aperte e prenotabili, ovvero per chi è nato dal 1981 in giù con nuovi Vaccino Day. “Tutte queste iniziative vanno in una identica direzione e serviranno a somministrare un numero sempre più elevato di dosi, per accelerare il più possibile il raggiungimento dell’immunità di gregge “ commenta il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Settemila le dosi a disposizione nella Sud est di cui 2400 dosi a Siena. Gli open day si terranno il 26, 28 e 30 maggio e 2,4 e 6 giugno. Gli hub coinvolti sono il Centro polivalente, il Mens Sana e il Papillon a Siena e il Bernino a Poggibonsi.