Covid, in provincia scendono i positivi. Meno pazienti alle Scotte, ma è stata riaperta la terapia intensiva

In sette giorni sono stati registrati 1357 nuovi casi e sono stati effettuati 8512 tamponi con un tasso di positività che in provincia è pari al 15,9%. Scendono di 117 unità i positivi che in provincia sono 2801. Il Capoluogo resta l’epicentro del contagio, molti i contagio anche a Poggibonsi e Colle Val d’Elsa. Situazione stabili alle Scotte dove, rispetto ad una settimana fa, scendono a 29. In questi giorni all’ospedale di sono registrati 23 dimissioni, 20 ingressi e due decessi. Attualmente la terapia intensiva ospita 2 degenti, 5 invece sono nel setting di media intensità, 22 sono in degenza ordinaria