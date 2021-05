Covid, in provincia di Siena le positività oggi sono 23

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che in tutta l’area sono 66 i nuovi casi di positività al covid: 27 nella provincia di Arezzo, 23 in quella di Siena e 16 nella grossetana. Nella provincia senese si contano 6 positivi a Colle di Val d’Elsa, 4 a Siena, 3 a Castiglione d’Orcia e altrettanti a Monteroni d’Arbia, 2 a Pienza ed un solo caso nei comuni di Cetona, Chiusi, Montepulciano, San Gimignano e Sinalunga.

I ricoverati all’ospedale San Donato di Arezzo sono 30, mentre sono 9 i pazienti in terapia intensiva. Nell’ospedale della Misericordia di Grosseto sono 23 i degenti covid e 8 i soggetti in terapia intensiva. Le persone attualmente positive in carico all’Asl sono 776 nell’aretino, 502 su Siena e 436 nel grossetano. Infine, si contano 49 guariti ad Arezzo, 16 per Siena e 7 a Grosseto.