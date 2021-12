Covid, il decreto delle Feste ferma il Capodanno in tutta Italia e il Comune ufficializza: “Niente evento in Piazza del Campo”

La certezza era arrivata lo scorso 23 dicembre dalle parole del ministro della Salute Roberto Speranza, Palazzo Pubblico ha comunque voluto ribadirlo aspettando oggi a dare la notizia: “Nessun evento in Piazza del Campo per la notte di Capodanno. E’ la decisione che ha preso il Comune di Siena alla luce di quelle che sono le decisioni del Governo e in base all’incremento dei contagi registrati in questi giorni”. Così recita una nota. Se effettivamente dall’amministrazione si parla di una decisione presa bisogna allo stesso tempo dire che il margine di scelta era molto limitato. Occorre ricordarlo: con l’ultimo decreto varato dal consiglio dei ministri è stato stabilito che, fino al 31 gennaio 2022, sono vietati gli eventi, le feste e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Una misura, quella che arriva da Roma, che non lascia spazio ad alcuna manovra e nemmeno ad equivoci o discrezionalità. Nel comunicato, che è stato rilasciato da Palazzo Pubblico, ci sono anche dei dettagli interessanti: nel ricordare nuovamente che non si terranno manifestazioni di alcun genere l’amministrazione ha reso noto che si era messa a lavoro “dopo l’atto di indirizzo approvato dalla giunta a inizio dicembre”. Il concerto nella Conchiglia con l’Orchestra Nazionale Armena si sarebbe quindi potuto fare se non fosse arrivato Omicron a guastare le Feste. La nota si conclude con una raccomandazione ai cittadini e a chi ha deciso di passare le vacanze nel nostro territorio “di utilizzare la massima prudenza e di rispettare le regole e le misure anti covid, non solo in ambito pubblico, ma pure in ambito privato”.