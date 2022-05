Covid, il contagio rallenta in provincia, in tre giorni somministrate 10mila quarte dosi di vaccino in Toscana

Torna a correre la campagna vaccinale delle quarte dosi anti-covid. Negli ultimi tre giorni, fa sapere la Regione, “sono state somministrate 10mila quarte dosi in più per persone over 80, di età uguale o superiore a 60 anni con elevata fragilità e per soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria”.

Il dato sale quindi a 60mila persone che hanno fatto il richiamo, ma “occorre fare ancora di più”, chiariscono da Firenze. “La somministrazione delle quarte dosi sta crescendo. E’ un segnale positivo, ma serve ancora uno sforzo ulteriore per aumentare la protezione dei più fragili, per età e patologie, che è il nostro principale obiettivo – commenta l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini -. Il progressivo aumento delle somministrazioni di quarte dosi è il risultato di un lavoro che stiamo portando avanti in modo costante e diffuso, a tutti i livelli”.

Prosegue Bezzini: “In questi giorni ho incontrato anche i direttori delle aziende sanitarie, delle zone distretto e i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali, che raggruppano i medici di medicina generale, che in Toscana hanno garantito un contributo fondamentale fin dall’inizio della campagna vaccinale. A tutti loro abbiamo chiesto uno sforzo ulteriore e li ringrazio per l’impegno con il quale stanno portando avanti sul territorio questa fase della campagna vaccinale, con l’invito a coinvolgere ultraottantenni e ultrasessantenni fragili, anche spiegando e comunicando loro l’importanza di fare la quarta dose. Rinnovo l’appello del Ministro Speranza a chi ne ha diritto a farla quanto prima, rivolgendosi al proprio medico, prenotandola sul portale regionale o andando in farmacia”.

Intanto nel report di Siena News sulla diffusione contagio nell’ultima settimana si può vedere che il virus sta leggermente arretrando nel Senese. Sono stati 8052 i tamponi effettuati negli ultimi 7 giorni in provincia di Siena e 1096 di questi sono risultati positivi. L’indice medio di contagio è del 13,6%. I dati complessivi dell’Asl sud est sono quindi lievemente in discesa rispetto ad una settimana fa. Trend inverso invece alle Scotte dove l’area covid ha registrato 26 ingressi a fronte di 19 dimissioni. I pazienti sono saliti a 34 di cui 4 in terapia intensiva, 4 nel setting di media intensità, 26 in degenza ordinaria. Purtroppo ci sono stati anche 3 decessi nell’ultima settimana