Covid, i disagi nei servizi bus di Autolinee Toscane

Tornano ad aumentare i contagi tra gli autisti di Autolinee Toscane, domani in 54 non potranno svolgere il proprio lavoro. Tornano quindi anche i disagi nelle linee bus. Stando al trend in risalita dei numeri degli autisti impossibilitati a lavorare domani, venerdì 28 gennaio, sono previsti alcuni disagi nei servizi urbani ed extraurbani di competenza della sede operativa di Siena. In particolare, possibili disservizi potranno verificarsi su alcuni servizi urbani di Siena, interessando le seguenti linee: s53 (dalle 7.05 alle 8.55 nella tratta viale Toselli – Logge del Papa e viceversa); 50N (dalle 22.00 alle 1.10 nella tratta viale Toselli-Coroncina-Logge del Papa-piazza della Repubblica-via Mercanzia).Per quanto riguarda i servizi extraurbani, potranno verificarsi disagi sulle seguenti due linee: 127 (dalle 7,15 alle 8,05 tra Ponte Granchiaie-Siena/terminal Pescaia e dalle 14.20 alle 15.00 tra Siena/Autostazione e Gaiole in Chianti); 114 (dalle 6,50 alle 8,00 nella tratta Montalcino-Buonconvento-Siena/piazza Gramsci e dalle 13.40 alle 15.00 tra Siena/terminal Pescaia-Buonconvento-Montalcino)