Covid, la Valdelsa senese torna in arancione

La Toscana resta un’altra settimana in zona arancione e ci tornano, dalle 14 di domani, sabato 17 aprile, anche i comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Radicondoli (compresi nella zona socio sanitaria Alta Valdelsa). “Oggi si è riscontrata in Toscana una consistente riduzione dell’occupazione dei posti letto Covid in ospedale con meno 77 posti letto non intensivi e meno 8 posti letto intensivi”, osservano dalla Regione. Sono contemporaneamente 964mila le dosi di vaccino somministrato in Toscana.