Covid. Green pass e mascherine, cosa cambia da maggio

Bisognerà attendere domenica, poi assisteremo ad un ulteriore allentamento sulle regole che riguardano l’uso di green pass e mascherine.

Per conoscere le nuove regole ufficiali occorre aspettare almeno la metà di questa settimana: dovrebbero infatti svolgersi sia una cabina di regia che un consiglio dei ministri che, sulla base dell’andamento dei contagi, definiranno un nuovo decreto con le misure di contrasto alla diffusione del covid. Il virus circola ancora con dei tassi di contagio molto alti per cui è improbabile un via libera tutti. E la mascherine al chiuso dovrebbero rimanere obbligatorie in alcuni luoghi.

La novità principale comunque riguarda il green pass che sarà sospeso e che non verrà più richiesto: per consumare in bar e ristoranti al chiuso, al banco o seduti al tavolino, per assistere ad uno spettacolo a cinema o teatro, per andare a ballare in sale da ballo e in discoteca. Ma anche: per gli eventi sportivi, per festeggiare matrimoni, lauree, compleanni, comunioni, per accedere nei mezzi di trasporto non locale. Il pass non sarà chiesto nemmeno sui luoghi di lavoro, pubblici e privati. Resta però l’obbligo di mostrare il green pass nella versione ‘super’, fino a fine anno, per visitare persone ricoverate in ospedale e nelle rsa. L’obbligo vaccinale resta invece per il personale sanitario e delle case di riposo, anche qui fino al 31 dicembre.

Capitolo mascherine al chiuso: ecco dove si attende la mossa dell’Esecutivo. Stando alle indiscrezioni l’obbligo potrebbe non essere più generalizzato nei luoghi al chiuso, ma limitato solamente nelle discoteche, mezzi di trasporto e teatri.