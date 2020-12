Covid, Giani manda il dossier all’Iss: “I dati di oggi legittimano la zona gialla”

“I dati di oggi legittimano una possibilità di movimento, che io auspico con la zona gialla”. Lo afferma il Governatore della Toscana Eugenio Giani, all’inaugurazione drive through di Sesto Fiorentino.

Giani ha fatto sapere di avere inviato all’Istituto superiore di sanità un dossier per chiedere il passaggio nella fscia di minor rischio per la Regione. “Sono loro a decidere, mi rimetto a loro -ha proseguito -: è inutile fare azioni che poi compromettono la trasparenza e la correttezza del dialogo”. Con l’Iss, secondo il presidente, “c’è un’interlocuzione “e Giani spera che questa “porti ai risultati migliori. Ritengo che nell’interesse dei toscani e della Toscana dobbiamo rapportarci portando i dati e aspettando le loro decisioni”, sostiene ancora il Governatore. “Se siamo arrivati a 445 nuovi positivi significa che siamo tra le 4-5 regioni più virtuose d’Italia- continua Giani- e questo significa anche che abbiamo lavorato molto. Adesso la gran parte dei comuni della Toscana non ha contagi”, ha concluso il presidente della Regione.