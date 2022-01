Covid, Buonconvento posticipa la riapertura delle scuole

“In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica a livello nazionale e locale con particolare riferimento all’ultima variante del virus, considerato l’incremento importante dei nuovi casi positivi e causa dell’alto tasso di contagiosità che ha rallentato in modo sostanziale l’attività di tracciamento creando un disallineamento fra dati dei concittadini positivi e in quarantena con le informazioni del Sistema Informativo sanitario della prevenzione collettiva, in via precauzionale e previo parere del dirigente scolastico e gli assessori Sara Poggialini per l’istruzione e Silvio Bini per la Sanità e la responsabile dall’Area amministrativa, è stata emessa dal sindaco un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compreso il nido d’infanzia Marcondiro, per i giorni del 7 e 8 gennaio”. Lo si legge sui canali sociale del Comune di Buonconvento