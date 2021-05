Covid, al via il Vaccino day per gli over 60, Dei: “Ulteriore opportunità per proteggersi”

Al Pala Giannelli di Siena è iniziato poco fa il ‘Vaccino Day‘ straordinario per gli over 60. Chi rientra in questa fascia anagrafica e non si è ancora vaccinato con la prima dose anti-covid può recarsi, anche senza prenotazione, al palazzetto in viale Sclavo fino alle 23. A Siena sono disponibili 300 dosi, 900 in tutta l’Asl sud est. “E ‘un’ulteriore opportunità per proteggerci e incamminarsi vero un’estate più tranquilla – dice Simona Dei, direttore sanitario dell’Asl -. Chi viene qui a farsi somministrare il siero non deve preoccuparsi con gli orari del coprifuoco – assicura -: alle persone sarà rilasciato un certificato, per cui, se dovessero venire via dopo le 23, sarebbero comunque protetti”. Ancora Dei: “La risposta è stata buona perché, se pensiamo che l’iniziativa è partita solo ieri, senza una grande forza di comunicazione, vediamo lo stesso una buona partecipazione dei cittadini”. Il direttore sanitario della sud est commenta poi l’andamento della campagna vaccinale nella Toscana meridionale: “il piano sta andando spedito con le dosi che arrivano. Ad ora abbiamo Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Soffriamo un po’ di più con J&J, ma avevamo già alcune dosi per coprire appuntamenti di inizio mese”, continua.