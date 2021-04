Covid, a Sarteano chiuse scuole medie, materne ed elementari

Undici nuovi casi di covid secondo il bollettino Asl e 78 positivi nel territorio comunale. Sarteano deve fare i conti con la diffusione del virus e , anche per questo motivo, il sindaco del comune Francesco Landi ha comunicato che “alla luce dei dati di questi giorni e del coinvolgimento di bambini, ragazzi o genitori aventi contatto con diverse classi sia delle elementari che delle medie” è stato deciso” di sospendere l’attività scolastica, di materne, elementari e medie, asilo nido compreso, almeno fino all’11 aprile compreso – si legge in un post-. Chiudere le scuole è sempre un atto di grande responsabilità, tuttavia non è pensabile fare altrimenti. L’ordinanza sarà pubblicata a breve ma, come detto, rendo nota stasera la mia volontà in modo che le famiglie possano organizzarsi da mercoledì in poi”, dice Landi.