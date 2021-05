Covid, 90 pazienti alle Scotte, 713 nuovi casi in Toscana

Restano a 90 i pazienti ricoverati alle Scotte di Siena, nelle ultime 24 ore si sono registrati 6 ingressi e 6 dimissioni. Dei degenti sono 16 in terapia intensiva e 35 in media intensità. La maggior parte dei pazienti in area covid proviene della zona sociosanitaria senese, sono 35. I restanti vengono da: Alta Valdelsa, 32; Valdichiana senese, Amiata e Valdorcia: 15; Empolese e Val d’Arno inferiore: 2; Val d’Arno aretino: 1; Barberino/Tavarnelle: 1;Montespertoli: 1; Casentino: 1; Prato: 1. In Toscana sono 713 nuovi casi. sono stati eseguiti 13500 tamponi molecolari e 7481 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,4% è risultato positivo. . In 7390 si sono fatti il test, di cui il 9,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 17453, -2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1296 (26 in meno rispetto a ieri), di cui 212 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 4 uomini e 5 donne con un’età media di 84,6 anni.