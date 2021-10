Covid, 88 studenti in quarantena in provincia, 21 pazienti alle Scotte

Sono 88 gli studenti finiti in quarantena in provincia di Siena perché contatti stretto di un positivi al covid, in isolamento ci sono anche 4 insegnanti ed un membro del personale non docente. Lo si legge nell’aggiornamento settimanale dell’Asl. Nel bollettino quotidiano delle Scotte si registra un 1 ingresso e una dimissione in area covid. I degenti sono complessivamente 21, di cui 4 in terapia intensiva, 13 nel setting di media intensità, 4 in degenza ordinaria. Sette dei ricoverati hanno fatto il vaccino, uno di questi ha un’età tra i 19 e i 34 anni mentre gli altri sono over 65. In Toscana ci sono 228 nuovi casi. Oggi sono stati eseguiti 8343 tamponi molecolari e 9996 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,2% è risultato positivo. Sono invece 6790 i soggetti testati (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 6056, -1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 255 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (4 in meno).