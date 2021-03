Covid, 88 nuovi casi in provincia: 15 a Poggibonsi, 13 a Siena

In provincia sono 88 i nuovi casi con 1242 tamponi processati ed un tasso di positività che è pari al 7%. Ventisei i comuni registrano un aumento dei contagi e, dopo un po’ di tempo, il più alto numero di positivi odierni lo ha Poggibonsi, 15, e non Siena, che oggi ne conta 13. Otto invece i casi a Castellina in Chianti. Le persone positive in provincia sono 1442, 1225 a domicilio. I contatti stretti in quarantena sono 2876. L’Asl ha inoltre fornito i numeri del contagio in ambito scolastico. Attualmente ci sono 92 positivi (17 insegnanti, 7 membri del personale non docente, 68 studenti), sono 88 invece le persone per cui è stato disposto l’isolamento domiciliare