Covid, 8404 nuovi casi in Toscana, due nuovi decessi alle Scotte

Sono 8404 i nuovi casi di coronavirus in Toscana. Sono stati eseguiti 19410 tamponi molecolari e 46248 test rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Sono invece 12604 i soggetti testati ù, di cui il 66,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 156411, -2,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1426 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 111 in terapia intensiva (2 in più). Altri due decessi alle Scotte dove, con 5 ingressi e 7 dimissioni, i pazienti sono oggi 85 di cui 5 in terapia intensiva, 23 nel setting di media intensità, 57 in degenza ordinaria. Quarantaquattro di loro sono vaccinati