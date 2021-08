Covid, 819 nuovi casi in Toscana, 15 pazienti alle Scotte

Scendono leggermente i numeri del contagio da covid in Toscana: oggi i nuovi casi sono 819, mentre l’indice è al 5,6%, 11,5% sulle prime diagnosi. I ricoverati sono 295 (4 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (stabili). Ancora bassa l’età media dei nuovi positivi che è pari a 36 anni. Due ingressi e due dimissioni nelle ultime 24 ore al policlinico Le Scotte dove i degenti sono 15, di cui 2 in terapia intensiva, 9 nel setting di media intensità, 3 in degenza ordinaria e 1 nel reparto Covid pediatrico. Sette dei pazienti arrivano dall’area senese, 4 dall’Alta Valdelsa, 2 dalla Valdichiana senese, 1 dalla provincia di Grosseto, 1 da Frosinone. All’Aou Senese sono state effettuate in totale 77215 vaccinazioni, di cui: 10521 prime dosi per i sanitari; 10222 seconde dosi per i sanitari; 29311 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana; 27161 seconde dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana