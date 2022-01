Sono 775 i nuovi casi di covid in provincia di Siena. Sono stati processati 6269 tamponi ed il 12,35 di questi è positivo. Nel comune Capoluogo sono 188 i contagi giornalieri, 116 a Poggibonsi, 54 a Colle Val d’Elsa, 43 a Sinalunga, 39 a Montepulciano, 38 a Monteriggioni. Sono 6179 le persone positive prese in carico dall’Asl, 3014 i contatti stretti in quarantena. Dal 14 al 18 ottobre sono state somministrate 956 prime dosi di vaccino e 6621 terze dosi.