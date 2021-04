Covid, 72 nuovi casi in provincia, 77 i guariti

Sono 256 i nuovi casi di covid in Toscana meridionale, di cui 72 in provincia di Siena. E’ di 1704 il numero dei tamponi processati, con un tasso di positività che è pari al 4,22% . Nel resto dell’area Vasta, Arezzo conta 133 casi, 48 sono a Grosseto. Le persone positive sono 1474 a Siena e in isolamento ci sono 3413 persone. Le guarigioni sono oggi 77. I nuovi casi nel comune di Siena sono 18, a Poggibonsi ce ne sono 6, 5 a Buonconvento, Montepulciano, Monteriggioni. L’Asl ha inoltre comunicato il dato delle vaccinazioni. Nell’area vasta sono 98379, di cui 31507 a Siena.