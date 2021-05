Covid, 67 nuovi casi in provincia, più della metà sono in Valdelsa

In provincia di Siena sono 67 i nuovi casi di covid con 1102 tamponi processati ed un tasso di positività del 6%.Le persone positive in carico sono 1359, di cui a domicilio 1200. Sono 3085 i contatti stretti in quarantena. Si registrano 29 guarigioni. Quattordici comuni del territorio registrano nuove infezioni . Suonano come un campanello d’allarme i numeri in Valdelsa: i positivi in questa zona sono più della metà. A preoccupare maggiormente sono i dati di Colle che conta 18 positivi, ma incutono timore anche gli 8 nuovi casi di San Gimignano ed i 6 di Poggibonsi. Sono invece 14 i positivi odierni nel comune Capoluogo. L’Asl ha inoltre fornito il report della diffusione del contagio nelle Rsa dal 26 al 30 aprile: non si segnalano nuovi casi.