Covid, 64 nuovi casi in provincia, 27 sono tra Colle Val d’Elsa e Poggibonsi

Scende a 64 il numero dei nuovi casi di covid in provincia di Siena, con 752 tamponi processati ed un tasso di positività che è pari all’8,5%. Il numero dei contagi nell’Asl Toscana sud est è di 216 unità, oltre a Siena ci sono i 93 nuovi casi di Arezzo, 37 nel grossetano. Soffre ancora l’area della Valdelsa, a Poggibonsi ci sono 13 positivi, addirittura 14 a Colle. Diciannove i comuni che registrano infezioni nella provincia di Siena tra cui 12 nuovi casi nel capoluogo, 5 i casi a Sarteano. I positivi in carico in provincia di Siena sono 1565, a domicilio ce ne sono 1388. E’ di 2470 il dato dei contatti stretti in isolamento domiciliare. Oggi si registrano 66 guarigioni