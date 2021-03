Covid, 61 nuovi casi in provincia di Siena

In provincia di Siena sono 61 i nuovi casi di coronavirus. Sono stati processati 1560 tamponi e il 4% di questi è risultato positivo. I contagi sono stati registrati in 18 comuni della provincia. Siena è il territorio con più infezioni, sono 18, a seguire Castelnuovo Berardenga, 8 nuovi casi, e Montepulciano, Sinalunga e Sovicille, con 4 contagi. Oltre la metà dei positivi odierni ha meno di 50 anni e più di un terzo delle infezioni è tra chi ha un’età compresa tra 0 e 34 anni. Nell’Asl sud est oggi si contano 191 nuovi casi. Le persone positive in provincia sono 1460, di cui 1234 a domicilio. Sono invece attualmente in quarantena 2965 persone. I guariti sono invece 55