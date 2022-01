Covid, 60 autisti di Autolinee Toscane bloccati dal contagio. Ecco come cambiano i servizi domani

Salgono a 60 gli autisti di Autolinee Toscana che saranno assenti, in provincia di Siena, a causa della diffusione del contagio da coronavirus. Lo rende noto l’azienda. Anche per domani quindi sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale, anche nel nostro.

“Autolinee Toscane sta continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, rimodulando la programmazione del servizio e dando priorità alle corse scolastiche e dei pendolari, chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari”, fanno sapere dall’azienda.Di seguito l’elenco delle criticità previste nel Senese. Tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili. Pertanto, Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it/it/) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi. “La situazione del servizio resta critica e si rende ancora necessario rimodulare il servizio dato che alcuni turni risultano scoperti. Le modifiche interessano il cadenzamento orario dei servizi urbani di Siena e Poggibonsi, nonché alcuni collegamenti extraurbani”, continuano da At.

Pur con disagi capillari, non sono previste cancellazioni di servizi ma possibili disservizi in determinate fasce orarie, descritte di seguito.

Per i servizi urbani di Siena, sono interessate le linee s1 (dalle 13.10 alle 14.40), s3 (dalle 11.02 alle 12.19), s5 (dalle 15.18 alle 20.20), s7 (dalle 16.27 alle 19.07), s9 (dalle 12.37 alle 13.20), s10 (dalle 21.15 alle 22.40), s18 (dalle 13.20 alle 13.37), s19 (dalle 16.08 alle 18.21), s30 (dalle 13.53 alle 14.55), s33 (dalle 13.13 alle 13.48), s35 (dalle 7.05 alle 8; dalle 13.40 alle 17.50 e dalle 20.15 alle 20.45), s51 (dalle 13.45 alle 15.26), s53 (dalle 7.05 alle 8.55), s54 (dalle 13.57 alle 15.59), s77 (dalle 8.38 alle 10.36 e dalle 16.08 alle 17.08), 50N (dalle 22.00 alle 1.10), 60N (dalle 22.40 alle 1.55) e 590 (dalle 5.23 alle 6.25).

Per il servizio urbano di Poggibonsi potrebbero esserci ripercussioni sulla frequenza delle corse delle linee 301 (dalle 11.50 alle 12.20) e 305 (dalle 17.35 alle 20.35).

Infine, per i servizi extraurbani sono interessate le linee 107 (dalle 13.40 alle 14.40), 114 (dalle 6.50 alle 8.00 e dalle 13.40 alle 15.00), 127 (dalle 7.15 alle 8.40 e dalle 14.20 alle 15.00), 129 (dalle 7.15 alle 8.00 e dalle 13.30 alle 14.10), 130 (dalle 13 alle 14), 131 (dalle 6.50 alle 8.25 verso Firenze, dalle 9.05 alle 11.30 verso Siena) e 135 (corsa delle 7.40 Poggibonsi/Piazza Mazzini-Calcinaia e corsa delle 7.55 corsa Poggibonsi/Piazza Mazzini-Colle Liceo).