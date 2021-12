Covid, 6 dimissioni nelle ultime 24 ore alle Scotte: i pazienti scendono a 34

Trentuno classi delle scuole della provincia di Siena sono in quarantena mentre 14 sono in sorveglianza attiva. Lo comunica l’Asl sud est. Sono invece 190, fa sapere ancora l’azienda sanitaria, le persone che frequentano il mondo scolastico in quarantena – 162 studenti, 26 insegnanti, 2 membri del personale non docente-. Intanto i nuovi casi di covid in provincia di Siena sono 38, sono stati effettuati 894 tamponi ed il tasso di positività è del 4,2%. Abbadia San Salvatore continua ad essere e i nuovi contagi sono 5, 3 a Radicofani e Torrita di Siena, Colle Val d’Elsa, Monteriggioni, Siena. In provincia l’Asl ha in carico 827 persone – 762 a domicilio -, 22298 i cittadini in 40ena. Alle Scotte, in area covid, nelle ultime 24 ore si sono registrate ben 6 dimissioni a fronte di 2 ingressi. I pazienti sono 34 di cui 10 in terapia intensiva, 23 nel setting di media intensità, 1 in degenza ordinaria. Dodici di questi sono vaccinati, di cui 5 over 80. In Toscana sono 544 i nuovi casi. Oggi sono stati eseguiti 6mila tamponi molecolari e 8517 test apidi, di questi il 3,7% è risultato positivo. Sono invece 4490 i soggetti testati, di cui il 12,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 10551, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 300 (1 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (stabili).