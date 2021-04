Covid, 57 nuovi casi in provincia

Scendono i nuovi casi di covid in provincia di Siena: sono 57, ma sono stati processati meno tamponi (724) e il tasso dei positivi è pari al 7,8%. Le persone positive prese in carico dalla Asl sud est sono 1585, 1379 sono a domicilio. In isolamento domiciliare ci sono 3226 persone e i guariti sono 32. Quindici comuni fanno registrare nuovi contagi, quindici sono anche i positivi delle ultime 24 ore a Siena. Trentotto dei 57 casi odierni sono nella fascia che va da 19 a 64anni. L’Asl ha inoltre comunicato il dato sulle varianti: tra il 2 aprile e il 6 ci sono stati 17 nuovi casi da mutazione inglese e 1 da brasiliana. Terzo e ultimo dato è quello delle vaccinazioni. In provincia di Siena l’Asl ha vaccinato 36305 persone con una dose, hanno completato il ciclo di somministrazioni 12636 cittadini.