Covid, 553 nuovi casi in provincia, salgono a 71 i pazienti alle Scotte

I nuovi casi di covid in provincia sono 553, con 3400 tamponi, ed un tasso di positività par al 16,2%. Il Capoluogo, con 120 contagi, rimane il comune più colpito. Tanti i casi anche a Poggibonsi e Montepulciano(38), a Colle Val d’Elsa (34) e sull’Amiata (32 ad Abbadia San Salvatore, 25 a Piancastagnaio). L’Asl ha in carico 5023 positivi e 1122 contatti stretti in quarantena. Alle Siena l’ospedale ha registrato ben 7 ingressi – e purtroppo anche un decesso – a fronte di due dimissioni. I pazienti sono dunque 71 pazienti di cui 1 in terapia intensiva, 28 nel setting di media intensità, 38 in degenza ordinaria, 4 in area pediatrica. Quaranta di loro sono vaccinati (28 sono over 80).