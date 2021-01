Covid, 53 ricoveri e un decesso alle Scotte. In Toscana scendono nuovi casi e percentuale di tamponi positivi

Sei ingressi, 3 dimissioni e 1 decesso nelle ultime 24 ore nell’area covid delle Scotte. Lo comunica l’ospedale ricordando inoltre che ” i decessi riguardano pazienti ricoverati in area covid ma devono essere validati come morte per covid-19 dall’Istituto Superiore di Sanità e il dato finale, verificato e cumulativo sui decessi per coronavirus, viene successivamente comunicato nel bollettino regionale”.

Attualmente in ospedale ci sono 53 pazienti ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva e 8 con assistenza respiratoria tramite casco. Queste le zone di provenienza: – Alta Valdelsa: 22;- Area senese: 21;- Valdichiana senese: 4;- Valdichiana aretina: 4;- Amiata/Val d’Orcia: 1; -Perugia: 1;

Scendono nuovi casi e percentuale di positività dei tamponi in Toscana – Sono 424 i contagi in più rispetto a ieri con 9.247 tamponi in più rispetto a ieri, di cui il 4,6% positivo. Sono invece 3.697 i soggetti testati, di cui il 11,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.772 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 8.685, -1,6% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 855 (23 in meno rispetto a ieri, meno 2,6%), 132 in terapia intensiva (8 in meno rispetto a ieri, meno 5,7%). Oggi si registrano 14 nuovi decessi: 8 uomini e 6 donne con un’età media di 78 anni, uno a Siena. L’età media dei 424 nuovi positivi odierni è di 48 anni