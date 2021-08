Sale di qualche unità il dato dei nuovi casi di covid in Toscana ma scende di oltre 3 punti l’indice del contagio. Nel bollettino odierno si legge che i positivi odierni sono 511 ed il tasso dei positivi è pari al 4% – 9,7% sulle prime diagnosi-. Andando ad osservare la situazione negli ospedali si può vedere come sale il numero dei ricoverati nei posti letto, sono 292 (9 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (stabili). L’età media dei contagiati è ancora bassa: 35 anni