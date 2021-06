Dieci nuovi positivi nell’Asl sud est, 5 in provincia di Siena per i quali sono stati effettuati 595 tamponi (tasso allo 0,84%). I positivi in carico sono 97 (76 a domicili), sono 162 i cittadini quarantena, i guariti sono 8. Dei nuovi casi 3 sono a Monteriggioni, 1 a Poggibonsi e 1 a Torrita di Siena. Intanto l’Asl ha somministrato oltre 194mila vaccini (132mila prime dosi, 62mila seconde dosi)