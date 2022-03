Covid, 466 nuovi casi in provincia, 64 pazienti alle Scotte

Nell’ultimo giorno di stato d’emergenza sono 466 i nuovi positivi al covid registrati in provincia con 3224 tamponi registrati ed un tasso che è pari a 14,4%. I guariti odierni invece sono 449. Poco meno di un quarto dei casi – 104- sono stati registrati nel Capoluogo, 38 sono a Poggibonsi, 29 a Colle Val d’Elsa, 27 ad Abbadia San Salvatore, 24 a Castelnuovo Berardenga, 23 a Montepulciano. Sono invece 64 i pazienti alle Scotte – 5 ingressi, 5 dimissioni, 1 decesso nelle ultime 24 ore -, di cui 0 in terapia intensiva, 30 nel setting di media intensità, 34 in degenza ordinaria. Trentuno di loro sono vaccinati