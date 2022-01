Covid, 465 nuovi casi in provincia. Più della metà sono tra Siena, Colle e Poggibonsi

Sono 465 i nuovi casi covid in provincia di Siena su un totale di 2887 tamponi processati (1113 molecolari e 1774 rapidi). L’indice di contagio oggi è al 16,1%. Siena con 121, Colle Val d’Elsa, 65, Poggibonsi, 56 portano più della metà dei contagi giornalieri nel bilancio odierno. Sull’Amiata sia Abbadia San Salvatore che Piancastagnaio contano 22 positivi. In Valdichiana saltano all’occhio i 24 nuovi casi a Montepulciano, i 16 di Sinalunga ed 12 di Chianciano Terme. Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga e Asciano contano 13 nuovi positivi a testa. Le persone positive in carico sono 3270, i contatti stretti sono 4335.