Covid, 44 nuovi casi in provincia , un decesso alle Scotte

Sono 44 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Siena per la quale sono stati processati 558 tamponi ed il tasso di positività è al 7,88%. La maggior parte dei nuovi casi è nel Capuolugo, 15, ma è alto anche il dato di Monteriggioni, 7. L’Asl, nella nostra provincia, ha in carico 749 persone positive (701 a domicilio). In 40ena ci sono oggi 1548 cittadini. Intanto alle Scotte si registrano, nelle ultime 24 ore, 2 ingressi, 1 dimissione e un decesso. Il numero dei pazienti è di 34 di cui 3 in terapia intensiva, 28 nel setting di media intensità, 3 in degenza ordinaria. Quindici degenti sono vaccinati, di cui 8 over 80. In Toscana sono 291 i nuovi casi sono stati eseguiti 5909 tamponi molecolari e 6779 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,3% è risultato positivo. Sono invece 4388 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,6% è risultato positivo.