Sono 417 i nuovi casi di covid in provincia di Siena. Sono stati processati 4087 e l’indice di contagio è pari al 10,2%. I contagi odierni nel Capoluogo sono 106, 68 a Poggibonsi, 34 a Colle Val d’Elsa, 19 a Monteriggioni. I guariti odierni sono 335. Le persone positive prese in carico sono 5087 e i contatti stretti in quarantena sono 4669.