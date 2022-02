Covid, 412 nuovi casi in provincia, scendono i pazienti alle Scotte

Sono 412 i nuovi casi positivi di covid in provincia di Siena e sono stati processati 3548, dunque il tasso di positività è pari all’11,6%. Attualmente nei due presidi dell’Asl in provincia di Siena, a Campostaggia e Nottola, sono ricoverate 6 persone. I guariti sono 800 mentre 153 dei nuovi casi hanno meno di 18 anni. Siena è il comune con più contagi: sono 84. A seguire ci sono Poggibonsi con 59, Colle e Monteroni con 23, Sinalunga con 22, Sovicille con 20. I positivi presi in carico dall’Asl in provincia sono 5389 mentre i contatti stretti sono 4438. Migliora la situazione al policlinico le Scotte dove, con 3 ingressi e 7 dimissioni, i degenti sono scesi a 79 di cui 6 in terapia intensiva, 24 nel setting di media intensità, 48 in degenza ordinaria, 1 in area pediatrica. Trentanove di loro sono vaccinati. In Toscana infine i contagi giornalieri sono 5683. Sono stati eseguiti 15131 tamponi molecolari e 36841 test rapidi, di questi il 10,9% è risultato positivo. Sono invece 8870 i soggetti testa, di cui il 64,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 122390, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1384 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (6 in più).