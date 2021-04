Covid, 40 nuovi casi in provincia ma tasso di positività al 9,4%

Sono 40 i nuovi casi di covid in provincia di Siena per i quali sono stati effettuati 463 tamponi, il tasso di positività è al 9,4% . Le persone positive in carico sono 1437, a domicilio ce ne sono 1252. E ‘pari a 3097 il numero dei contatti in quarantena. Le guarigioni odierne sono 28. Sedici i comuni in cui si registrano nuove infezioni, il numero dei contagi a Siena è pari a 11 nuove positività. Undici i contagi anche nell’Alta Valdelsa di cui 5 a Colle, 4 Poggibonsi, 2 a San Gimignano. Tra il 22 aprile ed il 26 aprile in provincia si registra un solo caso di variante, mutazione brasiliana.