Covid, 37 nuovi casi in provincia, 28 pazienti alle Scotte

Scendono i nuovi casi di covid e il tasso di positività in provincia di Siena: oggi si registrano 37 contagi(con 967 tamponi) ed un indice pari al 3,8%. I comuni più colpiti sono Siena, 11 infezioni, e Colle Val d’Elsa, 7. L’Asl ha in carico 702 persone – 654 a domicilio – , 1599 i contatti stretti in quarantena, 10 i guariti odierni. Alle Scotte scende a 28 il numero dei degenti covid – 4 in terapia intensiva, 23 nel setting di media intensità, 1 in degenza ordinaria – con 1 ingresso e due dimissioni nelle ultime 24 ore. Diciassette dei pazienti ricoverati al policlinico non hanno fatto il vaccino. In Toscana infine i nuovi casi sono 431. Sono stati eseguiti 8892 tamponi molecolari e 22469 test rapidi, di questi l’1,4% è risultato positivo – 4,8% sulle prime diagnosi-. Gli attualmente positivi sono 7263, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 293 (8 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (5 in più).