Oggi sono 367 i nuovi casi covid in provincia, con 2513 tamponi effettuati , ed un tasso di positività pari al 14,6%. Intanto i guariti odierni sono 506 e le persone positive in carico all’Asl sono 4412. molti i contagi nel Capoluogo (84), a Poggibonsi sono 39, 25 a Colle val d’Elsa. Due decessi alle Scotte dove i pazienti sono 60 di cui 26 nel setting di media intensità, 34 in degenza ordinaria. Oltre alle vittime nelle ultime 24 ore alle Scotte ci sono stati 6 ingressi, 5 dimissioni