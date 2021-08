Covid, 31 nuovi casi in provincia, in 50 si vaccinano per il Bravìo delle Botti

Sono 31 i nuovi casi di covid in provincia di Siena, lo comunica l’Asl sud est nel suo bollettino. I tamponi effettuati sono 263 con il tasso dei positivi che sale al 11,7%. Oltre la metà dei contagiati si trova nel comune capoluogo, 16, a Colle Val’d’Elsa ce ne sono 7. Le persone positive prese in carico dall’azienda sanitaria sono 538. Si segnalano 18 guariti. Intanto 54 persone, tramite prenotazione sul portale o con accesso libero direttamente sul posto, si sono vaccinate tra le 9 e le 15, questa mattina, nella terrazza sopra l’ufficio turistico di piazza Don Minzoni, nel cuore di Montepulciano, in occasione del Bravìo delle Botti. L’Asl, per l’occasione, ha infatti allestito una postazione vaccinale