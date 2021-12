Covid, 30 nuovi casi in provincia, 33 i pazienti alle Scotte

Scendono i nuovi casi in provincia, scende l’indice di contagio e ad Abbadia e a Torrita il covid non è così aggressivo come lo è stato negli ultimi giorni. Nel Senese sono infatti 30 i contagi odiermi, con 1033 tamponi ed un tasso di positività pari al 2,9%. Dieci nuove infezioni sono nel Comune capoluogo, 3 ad Abbadia e 2 a Torrita di Siena dove “i ragazzi della 1A e della 2a della scuola secondaria, potranno tornare in classe già dal giorno 9 dicembre 2021 a seguito dell’esito negativo dei tamponi che si stanno svolgendo in queste ore e nella giornata di domani”, spiega il Comune che aggiunge: ” rimane sospesa l’attività didattica in presenza delle classi 3B, 5A e 2 A tempo pieno della scuola primaria, anche per i giorni 9, 10 e 11 dicembre 2021″, e “rimangono in quarantena, come da dispositivo della USL, i ragazzi della classe 1B e 1C della scuola secondaria”. La Dad. spiegano ancora da Torrita, proseguirà per queste classi ” per il principio di precauzione, in seguito alla positività al Covid riscontrata al tampone molecolare di alcuni bambini frequentanti le classi della scuola primaria suddette”. In provincia di Siena ci sono 739 persone positive in carico alla Sud est e le guarigioni odierne sono 7. Intanto, in area covid, alle Scotte si registrano, nelle ultima 24 ore, 2 ingressi e una dimissione, I pazienti sono ora 33 di cui 10 in terapia intensiva, 22 nel setting di media intensità, 1 in degenza ordinaria.