Covid, 3 pazienti alle Scotte, 306 nuovi casi in Toscana

Un ingresso nelle ultima 24 ore in area covid al policlinico Le Scotte di Siena. I pazienti ricoverati sono 3 tutti nel setting di media intensità. I degenti provengo dalle tre zone socio sanitarie della provincia: senese, Val di Chiana, Alta Valdelsa. All’Aou Senese sono state effettuate in totale 67949 vaccinazioni, di cui: 10515 prime dosi per i sanitari; 10162 seconde dosi per i sanitari; 29043 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana: 18229 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana. In Toscana si registrano 306 nuovi casi. Sono stati eseguiti 7089 tamponi molecolari e 4362 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,7% è risultato positivo. Sono invece 5562 i soggetti testati, di cui il 5,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 2550, +9,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 91 (6 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi.