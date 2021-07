Trend ancora in crescita per i nuovi casi di covid in provincia di Siena: sono 29 su 376 tamponi processati. Il tasso dei positività schizza oltre il 7,7%. Molto bassa l’età media dei contagiati: 18 di loro hanno meno di 34 anni, 9 sono al massimo maggiorenni. La diffusione del virus corre nella zona della Val d’Elsa: 6 i nuovi casi sia a Colle che a Poggibonsi, 1 a Casole. L’Asl ha in carico persone 274, 264 sono a domicilio. Il numero delle persone in isolamento è pari a 500.