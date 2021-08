Venticinque nuovi casi di covid in provincia di Siena. Lo si legge nel bollettino dell’Asl sud est. Sono stati effettuati 630 tamponi ed il tasso dei positivi è al 3,8%. Le persone positive in carico sono 538, di cui 504 a domicilio. Sono 407 i contatti stretti in quarantena. Si registrano 15 guarigioni. Monteroni e Siena, con 5 contagi, sono i comuni più colpiti di oggi, segue Colle Val’Elsa con 4 e Chiusdino e Poggibonsi con 3.