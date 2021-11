Covid, 25 nuovi casi in provincia di Siena, salgono i ricoveri alle Scotte

Sono 25 i nuovi casi di covid in provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 648 tamponi. Le persone positive in carico sono 576, 531 a domicilio. Si registrano 10 guarigioni e sono 1936 i contatti stretti in quarantena. Nelle scuole senesi 110 studenti e 22 insegnanti si trovano in isolamento domiciliare. Alle Scotte i degenti sono 28 di cui 3 in terapia intensiva, 21 nel setting di media intensità, 3 in degenza ordinaria, 1 in area pediatrica. Rispetto a ieri ci sono stati 4 ingressi e 1 dimissione. Venti dei 28 ricoverati non sono vaccinati. In Toscana i nuovi casi sono 385. Oggi sono stati eseguiti 8918 tamponi molecolari e 20.837 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,3% è risultato positivo. Sono invece 8867 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6085, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 300 (3 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 91 anni.